Giuliani kreunt onder juridische kosten en klopt aan bij Trump voor hulp

Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York en ooit vertrouweling van Donald Trump, moet honderdduizenden dollars aan juridische kosten en sancties betalen. Vervelend, want hij is nog altijd in meerdere rechtszaken verwikkeld en er loopt ook een onderzoek naar zijn rol bij de beïnvloeding van de uitslagen van de presidentsverkiezingen van 2020 in de staat Georgia. Hij reisde af naar Mar-a-Lago om Trumps steun te vragen.

Ik ben blut door de juridische kosten, zei de voormalige burgemeester van New York in de rechtbank maandag. Giuliani zou zelfs zijn appartement met een waarde van 6,5 miljoen dollar te koop gezet hebben.

Met zijn advocaat reisde hij daarom naar Mar-a-Lago om de financiële steun van oud-president Donald Trump te vragen. Giuliani was de advocaat en vertrouwenspersoon van Trump, en hoopte wellicht op wat goodwill van zijn oude kompaan. Een betaling voor alle uren die hij klopte tussen november 2020 en januari 2021, bijvoorbeeld, toen Giuliani voor Trump werkte aan wat volgens speciaal aanklager Smith een samenzwering was om Trump aan de macht te houden.

Giuliani had twee meetings met Trump waarin ze de rekeningen van zeven cijfers bespraken. Trump was niet bepaald bereid om geld op te hoesten. Hij zou mondeling akkoord gegaan zijn om bij te springen voor sommige juridische kosten, maar wilde geen beloftes maken of een tijdlijn afspreken. Hij betaalde ook een ‘kleine vergoeding’ van 340.000 dollar aan de dataleverancier die Giuliani’s gegevens bijhoudt.

Dat zet geen zoden aan de dijk voor Giuliani. Zelfs zonder de juridische facturen zit de voormalige burgemeester in nauwe schoentjes. Volgens CNN zijn er nog heel wat openstaande rekeningen ten huize Giuliani: 90.000 dollar voor een verloren smaadzaak, 20.000 dollar vergoeding aan een bedrijf dat zijn elektronische gegevens bijhoudt, 15.000 dollar of meer voor een doorzoeking van zijn gegevens en 57.000 dollar omdat zijn bedrijf veroordeeld werd voor onbetaalde telefoonrekeningen.

De schijnbare onwil van Trump om Giuliani uit de nood te helpen is verrassend, gezien Giuliani tijdens de rechtszaak in Georgia wellicht onder grote druk komt te staan om mee te werken met de aanklagers. In mei liet Giuliani zich al vrijwillig ondervragen door de medewerkers van speciaal aanklager Smith.

Giuliani kijkt in Georgia aan tegen 13 mogelijke aanklachten in Georgia, waaronder kiesfraude, afpersing en samenzwering. ‘Een belediging voor de Amerikaanse democratie’, zei hij achteraf. Hij is, voor alle duidelijkheid, nog niet in beschuldiging gesteld.

De voormalige burgemeester weigerde in de rechtbank om details te geven over zijn financiële situatie. Zijn advocaten schreven dat ‘een gedetailleerd financieel rapport alleen bedoeld is om Giuliani te vernederen en zijn pech in de schijnwerpers te zetten.’