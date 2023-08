Is de Seine te vervuild voor de olympische triatlon? ‘Ik ben er niet ingedoken om zeker niet ziek te worden’

Komt de olympische triatlon in Parijs van volgend jaar in gevaar? De Seine, waarin gezwommen zou moeten worden, is mogelijk te vervuild. ‘Dit krijg je voor de Olympische Spelen niet opgelost’, klinkt het bij expert Katrien Smet. Al hebben de vrouwen donderdagvoormiddag tijdens het testevent gewoon gezwommen in de Seine.

Ondanks de alarmerende berichten werd er donderdagvoormiddag toch gewoon in de Seine gezwommen, meldde de gespecialiseerde website 3athlon.be. Of dat zou kunnen, werd een tijdlang in twijfel getrokken omdat de waterkwaliteit van de Seine beneden alle peil is en een gevaar zou betekenen voor de gezondheid van de atleten. Uiteindelijk werd besloten toch te zwemmen. De zege ging naar de Britse Beth Potter, Jolien Vermeylen finishte als eerste landgenote op een twaalfde plaats.

Toch worden er vragen gesteld bij de waterkwaliteit van de rivier die de Franse hoofdstad doorkruist. Niet enkel bij ons heeft het de voorbije weken veel geregend, ook in Parijs was dat het geval. De rioleringen in de Franse hoofdstad zijn zelfs overgelopen en het afvalwater is daarna in de Seine terechtgekomen.

De waterkwaliteit van de rivier is drastisch gedaald, terwijl die daarvoor ook al niet erg hoog lag. Daardoor is het WK openwaterzwemmen, dat op 6 augustus in de Seine zou doorgaan, zelfs geannuleerd. Nu moet er van donderdag tot en met zondag alweer gezwommen worden voor het testevent richting de triatlon op de Olympische Spelen komende zomer.

E.coli bacterie

‘Al weten wij nog niet of we het water gaan mogen induiken’, klinkt het bij triatleet Jelle Geens. De Zoldernaar verblijft momenteel in Parijs, waar hij vrijdag mee zal doen aan het testevenement. ‘Er wordt elke dag - op sommige plekken zelfs elk uur - gemeten of de kwaliteit van het water goed genoeg is.’

Is dat laatste niet het geval, dan valt het zwemgedeelte weg. De triatlon wordt zo een duatlon, met enkel een fiets- en loopnummer. ‘Momenteel lijkt het er wel op dat we mogen zwemmen’, analyseert Geens. ‘Al komen de waardes wat betreft de E.coli bacterie in het water wel dicht bij de maximale limiet. Maar er wordt de komende dagen geen regen meer voorspeld, dus verwacht ik niet dat er nog extra rioolwater in de Seine zal stromen.’

Geens liet de trainingssessie van woensdagochtend wel aan zich voorbijgaan. ‘Omdat ik niet ziek wilde worden. Onlangs was er een wedstrijd in Sunderland, waarbij er ook afvalwater in het zwemgebied was gestroomd. Ook daar werd die maximumgrens voor de E.coli bacterie net niet gehaald, maar achteraf was het halve deelnemersveld wel ziek.’

Maag- en darmproblemen

‘Als mensen in contact komen met ongezuiverd afvalwater, kan dat inderdaad problemen opleveren’, bevestigt Katrien Smet. Zij is woordvoerster bij de Vlaamse Milieumaatschappij, die de waterkwaliteit in Vlaanderen onderzoekt. ‘Zwemmers kunnen daar huiduitslag door krijgen. Dat water inslikken, kan ook voor maag- en darmproblemen zorgen.’

‘Hoe ziek mensen worden, hangt van persoon tot persoon af’, legt Smet uit. ‘Getrainde triatleten zullen meestal minder ernstige problemen hebben dan jonge kinderen of oudere mensen. Al is het natuurlijk voor niemand ideaal om twee dagen voor zo’n zware fysieke inspanning ziek te worden.’

Op tijd voor Spelen?

In diezelfde vervuilde Seine vindt over minder dan een jaar de olympische triatlon plaats. Om te vermijden dat het problemen zich dan niet herhaalt, heeft de stad 1,4 miljard euro uitgetrokken. Met dat geld moeten extra rioleringen worden aangelegd om de Seine te zuiveren. ‘Zulke grote investeringen zijn nodig om dat probleem op te lossen’, weet Smet. ‘Alleen is het onmogelijk om dat in één jaar tijd te doen.’

‘Want je moet niet enkel nieuwe rioleringen leggen, ook moet je die aansluiten op de huizen’, verduidelijkt Smet. ‘Daar kruipt wel wat tijd in. Alleen de Seine zuiveren, is trouwens niet voldoende. Het water in die rivier stroomt gewoon weer weg, dus mogen ook de hoger gelegen waterlopen niet vervuild zijn.’‘Ze hebben mij verzekerd dat alles op tijd klaar raakt’, klinkt het dan weer bij Geens. ‘De stad wil de rivier volledig zuiveren, zodat na de Spelen mensen er ook gewoon in kunnen zwemmen.’