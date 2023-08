De ‘Sea Baby’, de zeedrone waarmee Oekraïne de Zwarte Zee viseert in de oorlog

Vasyl Maljoek, het hoofd van de Oekraïense geheime dienst SBU, sprak deze week tegen CNN onomwonden over de aanval op de Krimbrug op 17 juli. Daarbij onthulde hij nieuwe details over de ‘Sea Baby’ zeedrones die ze sinds kort inzetten.

In het begin van de oorlog werd Rusland beschouwd als heer en meester over de Zwarte Zee omdat de Oekraïense marine naast de Russische vloot in het niets viel. Met deze zeedrone hoopt Oekraïne hier verandering in te brengen. Na de aanval op de Krimbrug, slaagden ze erin om met de zeedrone ook een tanker en het Russische oorlogsschip Olenegorski Gornjak te beschadigen.