Meer dan 60 migranten gestorven voor kust Kaapverdië

De prauw was op 10 juli uit het vissersdorp Fasse Boye in Senegal vertrokken, en werd pas begin deze week ter hoogte van de Kaapverdische Eilanden aangetroffen. Het was een Spaanse vissersboot die de houten prauw zag op zo’n 320 kilometer van Sal, een eiland in Kaapverdië.

Er is sprake van 38 overlevenden, onder wie vier minderjarigen van 12 tot 16 jaar oud. Aan boorden werden ook zeven lijken aangetroffen. Nog eens 56 mensen zijn vermist, wat het vermoedelijke dodental op 63 slachtoffers brengt.

Gevaarlijke route

Wat er zich precies op de boot heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De overlevenden worden intussen verzorgd en zijn volgens de lokale autoriteiten aan de beterhand. De focus ligt nu op rehydratie en het testen op ziektes zoals malaria.

Niet Kaapverdië maar de Canarische Eilanden was wellicht de eindbestemming van de migranten. Omdat het Spaans grondgebied is, wordt het gezien als een toegangspoort tot Europa.

Volgens het IOM is de migratieroute van West-Afrika naar deze eilanden een van de gevaarlijkste routes ter wereld. Tussen 2020 en 2023 zouden 2.500 mensen omgekomen zijn, al gaat het enkel om de geregistreerde sterfgevallen. Naar schatting 67.000 mensen kwamen wel aan op de eilanden.