Langste treintunnel ter wereld nog maanden gesloten voor passagiers na ontspoorde trein

Zestien wagons van een goederentrein ontspoorden vorige week donderdagmiddag in de Gotthardtunnel en richtten daarbij over een afstand van 8 kilometer schade aan de sporen aan, voor ze tot stilstand kwamen. De wagons staan intussen nog steeds vast in een van de twee kokers van de tunnel, maakten de Zwitserse spoorwegen (SBB) woensdag bekend.

‘De schade blijkt aanzienlijk groter dan de eerste schattingen lieten zien. In totaal moeten ongeveer 8 kilometer spoor en 20.000 betonnen spoorwegliggers worden vervangen’, aldus SBB. ‘De herstelwerkzaamheden zullen zeker tot eind 2023 duren.’ Beide tunnelkokers zouden pas begin 2024, mogelijk zelfs pas in maart, weer beperkt bruikbaar zijn.

De schade is zeer moeilijk te herstellen doordat de sporen in beton zijn gegoten. Bovendien hebben arbeiders momenteel geen elektriciteit in de tunnel wegens beschadigde kabels.

Cruciaal voor vrachtverkeer

De zogenoemde Gotthard-Basistunnel werd in 2016 in gebruik genomen. De tunnel onder het Gotthardmassief in de Zwitserse Alpen heeft een lengte van 57 kilometer en is daarmee de langste ter wereld. De bekende Gotthard wegtunnel van 17 kilometer lang ligt in de buurt, maar ligt westelijker en minder diep dan deze spoortunnel.

Door de ontsporing raakte een zeer belangrijke transportroute voor goederenvervoer tussen het noorden en zuiden van Europa geblokkeerd. De tunnel verbindt de havens van Rotterdam en Antwerpen en de industriegebieden in Duitsland met die in Noord-Italië en de haven van Genua. Bijna 70 procent van het vrachtverkeer door de Zwitser Alpen verliep vorig jaar door de tunnels en transportbedrijven klagen sinds de ontsporing dat hun vracht zich opstapelt in opslagplaatsen.

Vanaf volgende week woensdag zou het goederenverkeer gedeeltelijk kunnen hernemen via de tunnelkoker die niet beschadigd raakte. Passagierstreinen zullen echter nog maandenlang omgeleid worden via de langere panoramaroutes door de bergen, wat één à twee uur aan de reistijd toevoegt.

Bij de ontsporing vielen geen gewonden. Het ongeval werd mogelijk veroorzaakt door een kapot wiel.