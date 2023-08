Europese kledingreuzen onder druk door misbruik in Myanmarese textielfabrieken

Sinds de militaire staatsgreep in 2021 worden veel meer meldingen gedaan van mogelijk misbruik in de kledingfabrieken van Myanmar. Ook H&M heeft nu een onderzoek geopend.

H&M heeft een onderzoek geopend naar twintig mogelijke gevallen van misbruik in verschillende textielfabrieken in Myanmar, die kleding produceren voor het Zweedse modebedrijf. H&M doet dat nadat zijn grote concurrent, het Spaanse Inditex (de eigenaar van onder meer Zara), slechts enkele weken geleden had aangekondigd minder kledij te kopen van fabrieken in Myanmar, meldt Reuters. Ook Primark en Marks & Spencer besloten vorig jaar al om de banden met het Zuidoost-Aziatische land door te knippen.

De arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken worden al langer aan de kaak gesteld. Maar zeker sinds de militaire staatsgreep in februari 2021 worden meer gevallen van mogelijk misbruik vastgesteld. De Britse mensenrechtenorganisatie Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) volgde tussen februari 2022 en februari 2023 156 gevallen op (in 124 fabrieken), tegenover 56 in het voorgaande jaar.

Loonsverlaging of diefstal van loon zijn de meest gemelde beschuldigingen, gevolgd door oneerlijk ontslag, te lage lonen en gedwongen overuren, staat in het rapport van BHRRC dat woensdag werd gepubliceerd. De ngo baseerde zich voor het rapport op contacten met lokale vakbondsleiders, (inter)nationale media en interviews met arbeiders. 21 van de zaken waar BHRRC melding van maakt, vonden plaats bij toeleveranciers van Inditex en 20 zaken bij toeleveranciers van H&M.

Tien jaar Rana Plaza

‘Alle gevallen die het rapport van BHRRC naar voren brengt, worden opgevolgd en waar nodig verholpen door ons lokale team ter plaatse en in nauwe samenwerking met relevante belanghebbenden’, stelt H&M in een reactie aan Reuters. ‘We maken ons grote zorgen over de laatste ontwikkelingen in Myanmar en we zien toenemende uitdagingen om onze activiteiten uit te voeren volgens onze normen en vereisten.’

Tien jaar na de instorting van Rana Plaza, een textielfabriek in Bangladesh, waarbij meer dan 1.100 arbeiders het leven lieten, wil de Europese Unie de druk verhogen op westerse kledingreuzen om hun aanvoerlijnen beter te controleren. Merken zoals het Deense Bestseller hebben al aangekondigd meer inspecteurs ter plaatse te sturen.

In Myanmar is de textielindustrie een belangrijke jobmotor, met meer dan 500 fabrieken die kledij en schoenen fabriceren voor grote kledingmerken. De Europese kamer van koophandel in Myanmar is dan ook weinig enthousiast over de plannen van Inditex of Primark om hun activiteiten in het land af te bouwen of zelfs uit te faseren. ‘Door het land te verlaten, zien we niet in hoe ze de plaatselijke omstandigheden kunnen beïnvloeden’, zegt ceo Karina Ufert tegenover Reuters.