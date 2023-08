Ochtendgrijs maakt plaats voor opklaringen

Een hogedrukkern boven de Noordzee zorgt donderdag voor een stabiele atmosfeer over het noordwesten van België. Over het zuidoosten is het daarentegen onstabieler met kans op lokale onweersbuien. Dat meldt het KMI.

Donderdag begint grijs ten zuiden van Samber en Maas met lage wolken, nevel of mist. De lage wolken boven Hoog-België breiden zich ook uit naar het centrum en het westen. Het ochtendgrijs lost geleidelijk op en nadien wordt het wisselend bewolkt. In de noordelijke landshelft blijft het droog, maar in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen is er opnieuw kans op enkele onweersbuien. De maxima schommelen tussen 21 graden langs de Nederlandse grens en 24 graden of lokaal zelfs 25 graden nabij de Franse grens.

‘s Avonds breiden de opklaringen zich verder uit. Op vele plaatsen blijft het droog, maar in het oosten kunnen er nog enkele buien vallen. ‘s Nachts blijft het overal droog. In de Ardennen vormen zich lage wolkenvelden en nevel of plaatselijke mist. De minima schommelen tussen 14 en 17 graden.

Ook vrijdag begint met lokaal ochtendgrijs, vooral in de Ardennen. In de loop van de dag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Op het einde van de namiddag neemt de bewolking toe. ‘s Avonds en ‘s nachts is er kans op onweersbuien, vooral in de westelijke helft van het land. De maxima liggen tussen 24 en 28 graden.

Zaterdag trekt een neerslagzone over ons land. Vooral de voormiddag brengt veel wolkenvelden met regen en plaatselijke buien. In de namiddag wordt het vanaf het westen opnieuw vrij zonnig. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden.