Een brug als een kermisattractie: het draaiende paviljoen van John Körmeling in Tilburg

Voor John Körmeling mag het elke dag kermis zijn, ook in serieuze architectuur. Hij ontwierp een brug die een heel gebouw laat stijgen en zakken als was het een pretparkattractie.

Langs het kanaal in Tilburg, aan de Pius­haven, staat een muisgrijze constructie die op het eerste gezicht uit twee hijskranen lijkt te bestaan. Ertussen hangt een glazen paviljoen, meters boven het wegdek. Een absurd zicht, maar het blijkt een ophaalbrug te zijn. Wie anders had zoiets kunnen bedenken dan architect en kunstenaar John Körmeling, de man die eerder een reuzenrad voor auto’s en een draaiend huis op een rotonde bouwde.

Uit zijn wit-gele bestelwagen haalt ­Körmeling een tafeltje, twee stoelen, een thermos koffie en blik koekjes. Gezelligheid draagt hij hoog in het vaandel. Hij heeft dozenvol schetsen en ontwerp­tekeningen meegebracht, het hele maakproces van de Tilburgse brug.

In België is de Nederlander vooral ­bekend voor het knalgele strandpaviljoen dat hij samen met Compagnie O architecten in Knokke neerzette en Artiesteningang, het meest fotogenieke werk in het Middelheimmuseum: een publieke toegang tot het park die eruitziet als een stijlvol ­tankstation uit de jaren 50. In Tilburg werd zijn ontwerp gekozen voor een nieuwe brug over het kanaal, op een boogscheut van de oude handmatige draaibrug, die nu enkel nog gebruikt wordt door fietsers en voetgangers.

Het eisenpakket: de brug moest goedkoop zijn en kunnen dienen voor zwaar verkeer, voetgangers én fietsers. En er moest een brugwachtershuis bij. ‘Het werd een opklapbrug, dat is het goedkoopst, het efficiëntst en het handigst’, aldus ­Körmeling. ‘Maar er is één groot nadeel: als je staat te wachten, kijk je tegen het wegdek aan, dat blokkeert het zicht. Daarom laat ik het wegdek op twee poten de lucht in gaan, zoals een verkeersbord, ­zodat je eronderdoor kunt kijken. Je ziet ­alles: de boten die voorbijkomen en de wachtenden op de andere oever. Zo hou je contact met de omgeving.’

Minimuseum

Voor een ophaalbrug is een tegengewicht nodig, en ook dat maakt deze brug bijzonder. ‘Ik wilde als contragewicht een gebouw gebruiken, dat had ik nog nooit eerder gezien. Het is het allermooiste aan deze brug: als je op de weg rijdt, zie je in de verte tussen de bomen een glazen gebouw hangen. En dan gaat dat plots nog bewegen ook.’

Zijn eerste idee was om het brug­wachtershuis te gebruiken als contra­gewicht. ‘Die man is erg aardig en drinkt graag koffie, dus dat leek me gezellig.’ Maar toen beslist werd dat het bestaande brugwachtershuis toch niet gesloopt zou worden, werd het tegengewicht een multifunctioneel glazen paviljoen, een kopie van een theehuis dat hij voor Breda ontwierp.

‘De brugwachter speelt in een bandje, dus hij zou erin kunnen repeteren. Het kan ook atelierruimte zijn voor kunstenaars, of een minimuseum.’ Maar tot nu mocht dat allemaal niet. ‘Het bedrijf dat de techniek van de brug verzorgde, gaf tien jaar garantie, maar dan mocht niemand het huisje betreden. Intussen is de garantieperiode bijna afgelopen, dus kan het gebouw ­eindelijk in gebruik genomen worden door kunstenaars of muzikanten.’

Bruggen boven tunnels

Het gebeurt wel vaker dat mensen een kunstwerk van Körmeling willen gebruiken. Hijzelf is voorstander, maar steeds staan wetten in de weg, en praktische ­bezwaren. Zo wilden mensen maar al te graag gaan wonen in het draaiend huis in Tilburg, en het hotel ernaast wilde er de bruidssuite van maken. ‘Om er de mooiste nacht van hun leven door te brengen’, lacht Körmeling. ‘Ik vond het allemaal prima, maar het mocht niet van de gemeente ­omdat een rotonde geen verblijfs­bestemming is.’

Hoewel het de eerste keer was dat ­Körmeling een brug ontwierp, was de ­opdracht hem op het lijf geschreven: het liefst ziet hij alles de lucht in gaan. ­‘Tegenwoordig maken ze veel tunnels, maar waarom? Waarom onder de grond, als je er ook overheen kan? Via een tunnel een stad binnenkomen als een blinde mol, vreselijk toch? In Rotterdam rijdt de metro 35 meter onder zeeniveau. Waanzin! Als de dijken breken, verzuipen ze als ­ratten.’

De mooiste brug ter wereld vindt hij de Pont de Normandie over de Seine, bij Le Havre. ‘Je weet niet wat je ziet, zo knap. De brug is zo hoog dat de schepen er gewoon onderdoor varen, het is bijna een kermis­attractie, maar dan gewoon op de baan. Vanop een brug in de verte een hele stad zien liggen: prachtig is dat.’

Dit artikel verscheen op 13 augustus 2022.