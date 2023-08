Op reis door Italië langs vier verborgen erfgoedparels

Vijfenvijftig: zoveel UNESCO Werelderfgoedsites telt Italië. Daarmee is het - samen met China - wereldkampioen. De Dolomieten, Rome, Pompeï, Firenze en de Amalfi-kust kennen we allemaal. Maar het land telt ook heel wat minder bekende pareltjes die minstens even adembenemend zijn. Wij kiezen er vier voor je uit.

De Italiaanse UNESCO Werelderfgoed-sites zijn stuk voor stuk je tijd waard. Allemaal liggen ze op doenbare afstand van België en middenin een fantastische omgeving. Zo maak je er makkelijk een deugddoende reis of een culturele citytrip van.

1. De paleizen van de Savoye

De naam ‘Savoye’ doet misschien wel een belletje rinkelen. Deze invloedrijke familie speelde bijna tien eeuwen lang een hoofdrol op het Europese toneel. Vanuit Turijn regeerden ze eerst over hun eigen hertogdom. Later stonden ze aan het hoofd van het Italiaanse koninkrijk, tot het land er in 1946 voor koos om verder te gaan als republiek.

De lange Savoye-regeerperiode liet heel wat sporen na. In het prachtige Turijn bezoek je hun vele sprookjesachtige paleizen, villa’s en landhuizen. Liefst veertien exemplaren staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het bekendste bouwwerk, het Palazzo Reale, bewonder je in het hart van de stad. Al zien Villa della Regina, Castello del Valentino en Stupinigi Hunting Lodge er zowaar nóg indrukwekkender uit.

2. Castel del Monte

Tussen de heuvels van Apulië zet Castel del Monte zelfs de meest briljante historici aan het denken. Want dit middeleeuws bolwerk schotelt je het ene raadsel na het andere voor. Op meer dan vijfhonderd meter hoogte dompelt het fort je onder in een mengelmoes van Romaanse, Gotische en zelfs Arabische stijlen.

Toch heeft het ontwerp ook een neurotisch kantje. Het gebouw is niet alleen een perfecte achthoek, het heeft ook acht achthoekige torens, acht kamers per verdieping en een achthoekige binnenplaats waar ooit een … jawel, achthoekig zwembad lag. Waar het militaire bolwerk niet over beschikt? Een verdedigingsmuur en paardenstallen. Nog zo’n vraagstuk waarmee het zich onderscheidt van elk ander middeleeuws fort.

3. Etna

Hoog boven de Siciliaanse stad Catania torent de Etna uit, de actiefste Europese vulkaan. En een van ’s werelds grootste in zijn soort. De vele uitbarstingen gaven de berg een compleet nieuwe look. De mediterrane fauna en flora maakten plaats voor een woest maanlandschap. Wie de vulkaan afdaalt, komt gaandeweg alsmaar meer sinaasappelbomen, eiken en wijnranken tegen.

’s Winters ligt de Etna bedekt met een laag sneeuw en trekt hij enthousiaste skiërs aan. Al is hij ook in de zomer een bezoek waard. Rond de vulkaan ligt namelijk een uniek natuurpark. De vele kraters en opgedroogde lavastromen bieden wandelaars een wel erg bijzonder decor. Af en toe spuwt de vulkaan nog hete lava uit. Dat levert vooral ’s nachts een ongelooflijk schouwspel op.

4. Ligurië

Met het wereldberoemde Cinque Terre aan de ene kant, de Franse grens aan de andere en het gevierde Genua daartussenin, lokt Ligurië elk jaar heel wat internationale toeristen naar de Italiaanse kust. De vijf charmante stadjes van Cinque Terre tonen hoe mens en natuur in harmonie samenleven. Kleurrijke huizen bekleden de ruige kustlijn en nauwe straatjes banen zich een weg tussen de rotsen. Iets verderop schopte ook Porto Venere het tot op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vanuit een gezellige haven kijk je er uit op de eilandjes Palmaria, Tino en Tinetto.

Waar de architectuur van Cinque Terre je verbluft met haar vindingrijkheid, doet die van Genua dat met verfijndheid. Vooral de Strade Nuove is een streling voor het oog. 16e- tot 18e-eeuwse palazzo’s brengen de barok en de renaissance weer tot leven. Achter de gevels van Genua houden zich ook enkele uitmuntende musea schuil. Die herbergen heel wat waardevolle Italiaanse, Spaanse en Franse kunst. Je spot er niet alleen het werk van Caravaggio, maar ook dat van Veronese, Guercino en Canova.

Dit artikel verscheen eerder, op vrijdag 27 augustus 2021.