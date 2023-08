Recordaantal werkzoekenden haalt toch nog diploma via VDAB

De arbeidsbemiddelingsdienst VDAB zette jaren geleden samen met de onderwijswereld de zogenaamde Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten (Okot) op poten. Dat zijn opleidingen die werkzoekenden – samen met andere studenten – kunnen volgen om toch nog een diploma secundair onderwijs, graduaat, professionele bachelor of zelfs een verkorte master op zak te kunnen steken.

Het aantal afstuderende werkzoekenden dat via die weg een diploma haalde, piekte vorig jaar. Van 1.694 een jaar eerder ging het in 2022 naar 2.070, een stijging met 22 procent. Vooral de diploma’s in het hoger beroepsonderwijs en voor de professionele bachelors – en dan specifiek de zorg- en lerarenopleidingen – zitten in de lift. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) aan zijn partijgenoot en Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne bezorgde.

De grote stijging is deels te verklaren door de vlucht die het aantal mogelijke opleidingen heeft genomen. Waren er dat in 2015 nog maar 96, dan is het aanbod intussen al gestegen naar 233.

Het aantal inschrijvingen daarentegen is vorig jaar voor het eerst gedaald. Al daalde het aantal werkzoekenden door de krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk ook.

Hoopgevend is dat 80 procent van de afgestudeerden na drie maanden al werk heeft. ‘De opleidingen maken duidelijk het verschil en zijn voor bepaalde knelpuntjobs dé manier om ingevuld te raken’, zegt Bothuyne. Ook minister Brouns is enthousiast. ‘Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun loopbaan na een ontslag weer in handen nemen en zichzelf omscholen tot leerkracht of verpleegkundige. Op korte termijn vraagt dat een investering van de samenleving, maar het is een investering die zichzelf dubbel en dik terugverdient.’

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) heeft het over een toegangsticket tot werk dat winst oplevert voor iedereen: ‘de bedrijven, de werkzoekenden én de samenleving. Want zo staan er meer schouders onder de sociale zekerheid.’

De cijfers bewijzen dat een diploma hebben enorm belangrijk is. Van wie zonder diploma de schoolbanken vaarwel zegt (12 procent van de schoolverlaters), zit een vijfde na een jaar nog altijd zonder job. Bij wie een diploma hoger onderwijs op zak heeft, is dat maar een op de vijftig.