Blauwalgen leggen recreatie aan het Albertkanaal aan banden

Onder meer in de Kolenhaven in Lummen, de jachthaven aan de Scheepvaartkaai in Hasselt en de kruising van het Albertkanaal en het kanaal Briegden-Neerharen in Lanaken werden de schadelijke bacteriën aangetroffen.

Blauwalgen vormen meestal een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag op het wateroppervlak. Ze komen vooral voor bij hoge temperaturen en in water met een hoog stikstof- en fosforgehalte. Omdat de bacteriën irritaties kunnen veroorzaken bij zowel mensen als dieren aan de ogen, oren en huid, wat kan leiden tot hoofdpijn en luchtwegklachten of misselijkheid en diarree, wordt recreatie in of captatie van water uit het Albertkanaal afgeraden. Mensen die toch in contact komen met water dat besmet is met blauwalgen, krijgen de raad om zich nadien zo goed mogelijk af te spoelen.

Door de aanwezigheid van de blauwalgen in het Albertkanaal worden de snelvaartzones voor jetski en waterski gesloten. Het risico door het opspattende water is te groot. Ook hengelaars blijven best zo ver mogelijk uit de buurt van de olieachtige drijflaag.

Een van de gevolgen van de recente aanwezigheid van blauwalgen in het Albertkanaal is dat de Vlaamse Vereniging voor Watersport in Hasselt uit voorzorg een sportkamp, dat volgende week zou plaatsvinden, annuleert.