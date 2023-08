Omstreden megaproject goedgekeurd voor onderzeese CO2-opslag in Rotterdam

De Nederlandse Raad van State gaf woensdag groen licht voor het Porthos-project. Daarmee zou CO2 uit de Rotterdamse haven opgeslagen worden in de Noordzee. De hoogste bestuursrechter erkent dat de uitstoot van het project belastend is, maar het zou geen ‘significante schade’ berokkenen aan de omliggende natuurgebieden.

In 2022 blokkeerde de Raad van State het megaproject nog vanwege onduidelijkheid over de stikstofimpact, maar woensdag ging het licht op groen: het Porthos-project in Rotterdam mag van start gaan met de opslag van CO2 in de Noordzee. Het leidt wel tot een tijdelijke toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende natuurgebieden, stelt de Raad, maar die zou geen significante invloed uitoefenen.

Met het Porthos-project worden broeikasgassen van vier petrochemische bedrijven, waaronder Shell en ExxonMobil, via een buizenstelsel naar de Noordzee gepompt om ze daar in een leeg gasveld op te slaan.

De milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) stapte eind 2021 naar de rechter om het Porthos-project aan te vechten. Er zou onder andere te veel stikstof vrijkomen bij de bouw ervan. Maar volgens de Raad is die hoeveelheid op lange termijn verwaarloosbaar.

Porthos zou de komende jaren Nederlands landelijke CO2-uitstoot met zo’n 37 megaton reduceren. Qua ambitie is het daarmee het grootste carbon capture and storage (CCS)-project ter wereld. Maar die CCS-techniek is volgens MOB doortrapt: het geeft petrochemische bedrijven de ruimte om fossiele brandstoffen te blijven opstoken, en vermindert daarmee de druk om over te stappen op waterstof of het productieproces te elektrificeren.

De milieugroep vindt het ook principieel ongepast dat burgers gemeentelijke afvalheffingen betalen terwijl vervuilende bedrijven miljarden subsidies krijgen om hun uitstoot in de oceaan te verbergen.

De Nederlandse overheid verstrekt nu 2.1 miljard euro subsidies aan de petrochemische bedrijven, waarmee ze de kosten kunnen drukken om de broeikasgassen met het Porthos-project weg te werken. Volgend jaar zouden de bouwwerkzaamheden van start gaan, door de rechtszaak liepen die twee jaar vertraging op.