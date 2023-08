Mikel Landa wordt meesterknecht van Remco Evenepoel

Wat er al een tijd zat aan te komen, is nu ook een feit: Soudal-Quick Step versterkt de klimtrein met de Spanjaard Mikel Landa (33). Zijn opdracht is duidelijk: Remco Evenepoel meehelpen om de Tour de France te winnen.

Een grote vis voor Soudal-Quick Step. Met Mikel Landa haalt de ploeg een renner binnen die tot de beste klimmers van het peloton behoort. Landa eindigde vorig jaar nog derde in de Giro. In 2017 was hij vierde in de Tour, in een rol als knecht van Chris Froome.

Patrick Lefevere haalt zo een eerste grote naam binnen voor de klimtrein rond kopman Remco Evenepoel, die er geen geheim van maakt dat hij volgend jaar al competitief wil zijn in de Tour. Daarmee komt Lefevere tegemoet aan de eis van vader Patrick Evenepoel, die had aangedrongen op versterking. ‘Om te kunnen strijden tegen Vingegaard en Pogacar moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruit zetten’, liet hij zich ontvallen voor het WK.

Vraag is of de klimtrein nog wordt uitgebouwd. Er is sprake van de Nieuw-Zeelander George Bennett, maar die is volgens Lefevere eerder aangeboden door zijn management. Met Gil Gelders en William Junior Lecerf komen ook twee renners met een klimprofiel over van de opleidingsploeg, maar dan gaat het uiteraard niet over de Tour de France. Hetzelfde geldt voor de jonge Fransman Antoine Huby, die overkomt van Vendée U.

Landa is in eerste instantie aangetrokken als luxeknecht voor Evenepoel. ‘Maar,’ zo zegt Lefevere, ‘er staan tweehonderdzeventig en meer wedstrijden op de wielerkalender. Daarvan rijdt Remco er een kleine zeventig.’

Het is dus niet uitgesloten dat Landa af en toe ook als kopman wordt uitgespeeld, bijvoorbeeld in zijn thuiskoers, de Ronde van het Baskenland.

Onder de indruk

De Spanjaard toont zich in ieder geval opgetogen over de overstap naar ‘Team Remco’: ‘Ik ben erg enthousiast over de gedachte om bij Soudal-Quick Step te gaan rijden. Het is een ongelooflijk team waarvoor ik altijd veel respect heb gehad. Van buitenaf was ik altijd onder de indruk van hoe de renners bij elkaar blijven in allerlei situaties en hoe ze altijd hun kopman steunen. Ik heb tot nu toe bij Italiaanse, Spaanse en Britse teams gereden. Nu kijk ik ernaar uit om de Belgische cultuur te ontdekken.’