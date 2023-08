Dopinggeval bij Jumbo-Visma: Duitser Michel Hessmann op non-actief na positieve test

Zulke medicijnen worden ook wel ‘plaspillen’ genoemd. Ze zorgen ervoor dat er meer vocht wordt afgegeven via de nieren. Hierdoor vermindert de vochtopstapeling in het lichaam en neemt de zwelling van bijvoorbeeld de voeten af en kan kortademigheid verbeteren. Het staat op de antidopinglijst omdat het vaak wordt gebruikt om dopinggebruik te maskeren.

‘Vandaag zijn we geïnformeerd over een positieve antidopingtest van onze renner Michel Hessmann’, meldt Jumbo-Visma op Twitter. ‘Het betreft een controle buiten competitie op 14 juni in Duitsland. Het aangetroffen product is een vochtafdrijvend medicijn. We wachten de resultaten van verder onderzoek af.’

Vorig jaar werd Hessmann derde in de Ronde van de Toekomst. Dit jaar zat de Duitser in de selectie van Jumbo-Visma voor de Giro. In de 12de etappe reed hij naar een 9de plaats, in de eindstand was hij 33ste. Hij stond ook aan de start van onder andere de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. Tijdens het WK haalde Hessmann – die in 2022 doorstroomde vanuit de opleidingsploeg – de finish niet.

Dit is het eerste dopinggeval bij Jumbo-Visma sinds 2013. Toen werd Luis Leon Sanchez – als renner van het toenmalige Blanco – op non-actief gezet na betrokkenheid bij de dopingzaak rond de Spaanse arts Eufemiano Fuentes.