Charles De Ketelaere trekt naar Atalanta, en dat kan een gouden zet zijn

Charles De Ketelaere (22) krijgt een tweede kans in Italië. De Rode Duivel wordt gehuurd met aankoopoptie. Kan hij daar wel slagen na zijn rampjaar bij AC Milan? ‘Het wordt alles of niets in Bergamo.’

Voor meer dan 35 miljoen euro één assist, geen enkel doelpunt en heel wat teleurstellende prestaties: het eerste seizoen van Charles De Ketelaere in het buitenland werd een grote flop. 50 kilometer verderop in Bergamo krijgt de Rode Duivel nu een herkansing in Italië.

Atalanta ging niet over één nacht ijs bij de transfer. Het had De Ketelaere in januari al graag gehuurd en had hem zelfs al veel langer in het vizier. Al in het voorjaar van 2021 was er belangstelling voor de speler van Club Brugge en De Ketelaere zag Atalanta als ideale tussenstap, maar een jaar later ging het kapitaalkrachtigere Milan met hem aan de haal.

De druk zal in Bergamo in elk geval minder groot zijn dan bij de negentienvoudige lands- en zevenvoudige Europese kampioen. Bij Atalanta, dat in zijn geschiedenis één beker won, is het allemaal kleinschaliger, zeker als je naar het Gewiss Stadium kijkt. Het speelt er gemiddeld voor 18.000 man, dat is niks vergeleken met de 72.000 in San Siro.

Vakman als trainer

De Ketelaere krijgt een vakman als coach. Gian Piero Gasperini (65) – veruit de langst zittende trainer in de Serie A – nam in 2016 over nadat Atalanta zeventiende en dertiende was geworden en maakte er een (sub)topper van. Niet voor niks kreeg hij al lof van José Mourinho en Pep Guardiola, die een match tegen Atalanta vergeleek met een bezoekje aan de tandarts – ‘zeer zwaar’. Gasperini staat ook bekend als iemand die spelers uit het slop haalt. Hij deed dat in het verleden al met twee andere spelers die niet doorbraken bij Milan: middenvelders Bryan Cristante (28) en Mario Pasalic (28).

‘Voor een speler als De Ketelaere kan Gasperini ofwel de perfecte coach zijn, ofwel de slechtst mogelijke’, zegt Luca Bianchin, AC Milan-watcher bij La Gazzetta dello Sport. ‘Gasperini was cruciaal in de ontwikkeling van bepaalde spelers omdat hij attractief voetbal speelt. Anderzijds is hij zeer strikt in zijn keuzes en kan hij ook hard zijn voor spelers. De eerste weken zullen cruciaal zijn, het wordt alles of niets voor Charles in Bergamo.’

Een bekend systeem

Ook het systeem van Atalanta moet De Ketelaere prima liggen: Gasperini wijkt maar heel af en toe af van zijn 3-4-2-1. Voor De Ketelaere niets nieuws, want dat systeem kent hij van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Het ziet ernaar uit dat hij vooral in de ‘pocket’ zal spelen, met twee in steun dus van de diepe spits. Het zou zomaar eens de succesformule kunnen worden voor een van de grootste Belgische talenten. Temeer omdat Atalanta net twee diepe spitsen aantrok en daar recordbedragen voor op tafel legde. Gianluca Scamacca (24) kwam voor 25 miljoen euro over van West Ham, El Bilal Touré (21) voor 28 miljoen van Almeria.

Misschien wordt Atalanta wel de springplank die De Ketelaere zocht. Hij zou niet de eerste zijn die voor grof geld van Bergamo naar een nog grotere club trekt. Kessié en Conti naar Milan, Bastoni en Gosens naar Inter, Kulusevski naar Juventus, Cristante naar Roma: allemaal spelers die voor een bedrag tussen de 20 à 35 miljoen promotie maakten binnen Italië. Verdediger Cristian Romero (25), die vorig jaar voor 50 miljoen bij Tottenham belandde, en Rasmus Hojlund (20), de spits voor wie Manchester United net 75 miljoen betaalde, bewezen zelfs dat je ook naar de top in de Premier League kan.