Arbeider sterft bij ongeval op werf in Luik

Op een werf in Luik is een arbeider om het leven gekomen onder een omgevallen mast. Dat hebben de brandweer van Luik en het arbeidsauditoraat bevestigd.

Het ongeval gebeurde kort na 15 uur woensdagnamiddag op een werf in de wijk Droixhe. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Het slachtoffer was een arbeider van de Waalse overheidsdienst SPW (Service Public de Wallonie).

Het arbeidsauditoraat, dat het openbaar ministerie vertegenwoordigt in zaken voor de arbeidsrechtbank, en het Toezicht op het Welzijn op het Werk zijn ter plaatse gekomen. Er is een onderzoek opgestart.