Duizenden Vlamingen lopen mysterieuze huursubsidie mis, maar regering verandert voorlopig niets

Duizenden Vlamingen lopen elk jaar een vermindering van de onroerende voorheffing mis. Die moet je als huurder aanvragen, maar de meesten weten niet dat het bestaat. Huurdersbonden dringen daarom aan op een automatische korting op de onroerende voorheffing bij huurders die er recht op hebben.

Maar die regeling komt er niet. Dat zei Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele woensdagavond. Voornamelijk omdat de overheid niet weet wie huurder is. En een korting krijgen is geen onoverkomelijke taak, want ‘je moet je als huurder maar een keer registeren, en dan kijken ze elk jaar opnieuw of je recht hebt op de korting’, zegt Diependaele. Eigenaars krijgen die automatisch, omdat ze wel bekend zijn bij de overheid.

De meeste huurders in Vlaanderen lopen de korting mis, zegt Sara Waelbers, juridisch beleidsmedewerker bij het Vlaams Huurdersplatform, en de huurdersbonden kaarten dit probleem al decennia aan bij de overheid. ‘Tevergeefs. Sociale woningmaatschappijen brengen dit wel in orde. Maar alle andere huurders blijven in de kou. Dit probleem zou eenvoudig opgelost kunnen worden, door ook voor hen de korting automatisch toe te kennen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Dit is pure Kafka.’

De mysterieuze huursubsidie illustreert een oude ziekte van onze welvaartsstaat, zegt armoede-expert Wim van Lancker (KU Leuven): ‘De helft van wie een leefloon toekomt, krijgt er geen. Ook voor de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, of voor het sociale energietarief is het niet-gebruik erg groot. Politici zijn erg beducht voor sociale fraude, maar het probleem van mensen die hun rechten niet opnemen, is veel groter dan dat van het zogenaamde profitariaat.’

Veel mensen lopen mis wat hun toekomt, omdat de wetgever de procedures hopeloos ingewikkeld maakt, zegt Van Lancker. ‘In plaats van bijvoorbeeld huren structureel goedkoper te maken, kiest men voor kleine ingrepen waar allerlei voorwaarden aan vast hangen. Dat soort koterijen ondergraaft onze welvaartsstaat. Je weet bij voorbaat dat je op deze manier je doel niet zult bereiken. Ettelijke regeringen hebben zich al voorgenomen sociale rechten automatisch toe te kennen. Toch gebeurt het niet. Met wat slechte wil zou je kunnen denken dat het net de bedoeling is dat mensen er hun weg niet in vinden.’