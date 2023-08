‘Ik verlang er niet naar om superbekend te zijn, maar ik probeer er ook niet bang van te zijn’, zei Steve Lacy in ‘Variety’. — © FilmMagic

‘I wish I knew, I wish I knew you wanted me’, zingt Steve Lacy op ‘Bad habit’, de Tiktok-hit die hem het poptoneel op katapulteerde. Intussen wil iederéén een stukje van de nieuwbakken gitaarheld, dit weekend een van de lekkerste puistjes op Pukkelpop.