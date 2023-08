De ‘intelligente’ sportwebsite: Mediahuis Nederland experimenteert met AI

Resport.nl staat sinds dinsdag online. Het is een website met sportberichten afkomstig van het persbureau ANP – exact dezelfde berichten die je ook terugvindt op onder meer Rtlnieuws.nl. Ook de lay-out is niet zo opmerkelijk: die is zo goed als identiek aan die van websites als Culy.nl en Jmouders.nl, net als Resport.nl ook websites van Mediahuis Nederland Digital Platforms.

Het bijzondere is dat de nieuwe website haast volautomatisch wordt gerund. Sportartikels van ANP worden opgehaald, van een nieuwe titel voorzien en op de juiste plaats op de website gepubliceerd met behulp van GPT-4. Dat is het large language model (LLM)) van OpenAI achter de betaalde versie van ChatGPT.

Staat het artikel eenmaal online, dan wordt wel een menselijke redacteur daarvan verwittigd. Die controleert dan of alles goed is verlopen. Voltijdse redacteurs heeft Resport.nl niet, redacteurs van de andere Digital Platforms-websites houden via een beurtrol een oogje in het zeil.

Onder elk artikel staat een kadertje tekst met als titel ‘Dit artikel is gemaakt met behulp van AI’. Maar eigenlijk is dat (nog) niet echt het geval: behalve de titel en sommige achterliggende gegevens die de lezer niet te zien krijgt, zijn de stukjes geschreven door de journalisten van het persbureau ANP.

Intern experiment

Als GPT-4 wordt ingezet om de berichten van ANP te herschrijven, duiken problemen op, zegt Ramon Mens, tech lead bij Mediahuis Nederland Digital Platforms. ‘Fictie en feiten lopen al snel door elkaar.’ LLM’s zoals GPT-4 kampen met zogenoemde ‘hallucinaties’, waarbij ze soms namen of gebeurtenissen verzinnen.

Toch wil Resport.nl nog een stap verder zetten in het gebruik van AI, zegt Ramon Mens. Het is de bedoeling dat sommige nieuwsberichten in de toekomst zullen worden aangevuld met door AI gegenereerde toevoegingen, zoals een korte biografie van de sporter over wie het gaat of een vooruitblik op bijvoorbeeld de formule 1-kalender.

Voor die extra inhoud zal Resport.nl vertrekken van een database met sportresultaten samengesteld uit bronnen die publiek zijn of waar Resport.nl de rechten op verworven heeft. Die gegevens kunnen door GPT-4 in tekst worden omgezet.

Het gaat om een primeur voor het Nederlandse taalgebied, zeker voor wat betreft de grote uitgeversgroepen. Ramon Mens zegt dat Resport.nl oorspronkelijk werd opgezet als een intern experiment. ‘Het ging zo verrassend goed dat we dachten: dit kunnen we gewoon publiek beschikbaar stellen’, zegt Mens.

Koen Verwee, ceo van Mediahuis België, zegt dat er in ons land geen plannen zijn voor een gelijkaardig experiment.