Ook na bestorming Capitool morrelden Trump-getrouwen nog met stemmachines

De vierde aanklacht tegen ex-president Donald Trump in Georgia onthult hoe in één kiesdistrict Republikeinen ook na 6 januari 2021 data van stemmachines kopieerden.

Het was 7 januari 2021, de dag na de dramatische bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers én enkele uren na de definitieve bekrachtiging door het Congres van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden.

Cathleen Latham, voorzitter van de Republikeinse partij in Coffee County, een kiesdistrict in Georgia, stuurde een sms naar het bedrijf SullivanStrickler om op de lokale luchthaven af te spreken met Scott Graham Hall, een Trump-aanhanger uit Atlanta.

SullivanStrickler was op 6 december 2020 in de arm genomen door Trump-advocaat Sidney Powell om de stemmachines in Michigan en Georgia te onderzoeken. Powell was de drijvende kracht achter het plan dat Trump zijn autoriteit als president zou aanwenden om stemmachines in beslag te nemen. De bedoeling was zo op het spoor te komen van verkiezingsfraude ten voordele van Biden.

‘Elk verdomd stembiljet’

De actie op 7 januari maakte daar deel van uit. Hall en minstens een medewerker van SullivanStrickler reden die dag vanop de luchthaven naar het hoofdbureau voor de kiesverrichtingen in Coffee County, waar Trump bijna 70 procent van de stemmen had behaald.

Daar werden ze opgewacht door Latham en Misty Hampton, die verantwoordelijk was voor het goede verloop van de verkiezingen in het kiesdistrict. Volgens de aanklacht was de bedoeling van hun missie ‘om illegaal in te breken in verkiezingsapparatuur’.

Latham, Hampton, Hall en Powell maken deel uit van de 19 individuen die ervan beschuldigd worden dat ze handelden als een criminele organisatie om de uitslag in Georgia om te keren. Volgens de aanklacht zwoeren ze samen ‘om te knoeien met de elektronische stembiljetten’ en de telmachines van het bedrijf Dominion. Daarbij werden de software en data gekopieerd. ‘We scanden elk verdomd stembiljet’, liet Hall zich ontvallen in een opgenomen telefoongesprek.

‘Het geval van Coffee County toont dat de inspanningen om de verkiezingen te ondermijnen en te saboteren, gewoon doorgingen na 6 januari’, zei Lawrence Norden, expert inzake beveiliging van verkiezingen, aan het persbureau AP.

Op 18 januari liet Hampton opnieuw twee individuen toe tot niet-publieke delen van het hoofdbureau. De twee waren betrokken bij de pogingen van het Trump-kamp om fraude te bewijzen in de staat Michigan. ‘Ze verleende hen toegang tot de stemmachines van Dominion’, aldus de aanklacht.

Meineed

De advocate Powell legde ook valse verklaringen af voor de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzocht. Zo beweerde ze dat ze geen enkele rol speelde bij het plan om toegang te krijgen tot de stemmachines in Coffee County, terwijl ze wel een betaling verrichtte aan SullivanStrickler. Ze wist naar eigen zeggen vaagweg van ‘inspanningen van sommige personen’ in die zin. Maar ze kon zich niet herinneren ‘of het Rudy was of anderen’ verwijzend naar Trump-advocaat en oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani.

Latham maakte zich volgens de aanklacht ook schuldig aan meineed door onder ede valse verklaringen af te leggen in een rechtszaak in Georgia. Daar beweerde ze op 7 januari 2021 dat ze niet binnenging in het hoofdbureau van het kiesdistrict. Beelden van camera’s spreken dat tegen.