Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag: in stadskeuken De Beek van Eefke Saris en Iwan Van Vlierberghe komen wekelijks mensen bijeen om te koken, voedsel in te maken, de maaltijd te delen.