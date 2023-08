X vertraagt links naar sites die kritiek krijgen van Elon Musk

Wie op X (het vroegere Twitter) doorklikte op een link, moest de afgelopen dagen soms vijf seconden wachten. Toch voor een aantal websites zoals die van The New York Times, waarover X-eigenaar Elon Musk kritisch is geweest.

Gebruikers van X meldden de jongste dagen merkwaardige vertragingen. Die deden zich onder meer voor als je klikt op links naar The New York Times, Facebook en Reuters. Volgens The Washington Post ging het met name om websites die ‘de woede van eigenaar Elon Musk hebben aangetrokken’. Zo heeft Musk de berichtgeving van The New York Times in het verleden al vergeleken met ‘propaganda’ en ‘diarree’.

Nadat The Washington Post een artikel had gewijd aan de vertragingen, lijkt het probleem alvast voor sites als The New York Times van de baan. Maar links naar concurrerende sociale netwerken zoals Threads (van Meta), Bluesky en Substack, lijken wel nog te worden vertraagd.

De vertraging bij het doorklikken houdt waarschijnlijk verband met de dienst t.co, die gebruikt wordt om URL’s in te korten. The Washington Post speculeert dat Twitter deze websites zo verkeer en (dus) reclame-inkomsten wil ontzeggen. Het is immers denkbaar dat ongeduldige gebruikers het wachten na enkele seconden opgeven.