Controversiële IJzerwake met Dries Van Langenhove gaat dan toch door, maar burgemeester roept op tot ‘sereniteit’

De IJzerwake, een radicale afscheuring van de IJzerbedevaart, weigerde zich vorige week neer te leggen bij de eis van het Ieperse stadsbestuur om het Ieperse vredescharter ‘onvoorwaardelijk’ te ondertekenen. ‘Als het stadsbestuur echt zo frank zou zijn om onze jaarlijkse IJzerwake te verbieden, trekken we naar de Raad van State’, zei voorzitter Wim De Wit toen. Die leek zo het conflict met het stadsbestuur op de spits te drijven. Maar uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten als ze werd opgediend.

‘Ondertussen kregen wij via een brief van de advocaat van de organisatie de bevestiging dat het vredescharter is ondertekend zonder voorbehoud en dat er geen voorwaardelijkheid wordt toegekend’, laat Ieper vandaag weten in een statement. ‘Op die manier wordt aan onze gestelde voorwaarde voldaan en blijft de vergunning van IJzerwake behouden. Het vredescharter stelt expliciet dat racisme, discriminatie of haatspraak geen plaats heeft in onze stad.’

Oproep naar sereniteit

Het stadsbestuur benadrukt ‘nogmaals haar ongenoegen’ dat Dries Van Langenhove, voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang en oprichter van het extreemrechtse Schild & Vrienden, wordt uitgenodigd als gastspreker. ‘Hij moet zich volgende maand voor de Gentse rechtbank verantwoorden voor negationisme, racisme en verboden wapenbezit. Ze wisten toch ook wel dat dit ophef zou veroorzaken?’, zei burgemeester Talpe daar vorige week nog over. ‘Juridisch kan ik zijn komst niet weigeren. Hij is op dit moment ook nog niet veroordeeld. Maar via het charter kunnen we er wel voor zorgen dat hij onze regels absoluut moet naleven.’

Het stadsbestuur kondigt ook aan dat er ‘net zoals de voorbije jaren’ in de aanloop naar en tijdens de IJzerwake (die op zondag 27 augustus plaatsvindt) gecontroleerd zal worden op de naleving van alle regelgeving. ‘Als onze politieagenten vaststellen dat er sprake is van opruiing of verstoring van de openbare orde, dan kan ik het evenement wel stilleggen’, zei Talpe daar eerder al over. ‘Al hoop ik natuurlijk niet dat het zo ver komt.’ De burgemeester doet daarbij nu ook een oproep om het weekend van de IJzerwake ‘in alle sereniteit te laten verlopen’.

Naar de Raad van State

Rond de ‘Kameraadschapsavond’ (die de avond voor de IJzerwake had moeten doorgaan) verandert er niets. Die activiteit blijft verboden, ook al stapt IJzerwake daarvoor nog naar de Raad van State. Het stadsbestuur vreest op dat vlak nog altijd voor een ‘Frontnacht light’. Dat extreemrechtse muziekfestival werd vorig jaar verboden, onder meer doordat er groepen met neonazistische banden waren uitgenodigd.

Het stadsbestuur vreesde ook nu voor een confrontatie tussen de linker- en rechterzijde. ‘Er is onvoldoende volledigheid en duidelijkheid wat betreft het event’, klinkt het in het statement. ‘We werden op de hoogte gesteld van de stap van de organisatie naar de Raad van State. We kunnen nu niet anders dan afwachten.’

IJzerwake-voorzitter De Wit noemt het ‘goed nieuws’ dat de IJzerwake kan doorgaan. ‘Al benadruk ik hier nogmaals dat ik dat vredescharter al ondertekend had voor het hele weekend, dat geldt dus ook voor de Kameraadschapsavond. We hopen dat de Raad van State daar nu de komende dagen al een oordeel over velt, zodat die toch kan doorgaan.’