Zwaargewonde bij gasexplosie in woning

Rond 14.30 uur vond er een zware gasexplosie plaats in een rijwoning in de Leeuwerikstraat in Lokeren. Die explosie werd gevolgd door een uitslaande brand. Één persoon liep zware brandwonden en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Of er andere slachtoffers zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. De twee aanpalende woningen liepen wel zware schade op en zijn vermoedelijk ook onbewoonbaar.

Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al door het dak. De rookpluim is tot kilometers ver te zien. Door de explosie en de brand is er bij de woning momenteel instortingsgevaar.