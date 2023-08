Uefa-baas Ceferin en Griekse premier willen strengere maatregelen tegen hooliganisme

De Griekse regering en de Europese voetbalbond Uefa hebben strengere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen hooliganisme. Dat bevestigden beide partijen woensdag naar aanleiding van het overlijden van een Griekse voetbalfan vorige week.

‘Geweld en hooliganisme zijn geen Grieks probleem, maar een Europees probleem’, zei Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin tijdens een bijeenkomst met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis in Athene. ‘Hooligans zouden zichzelf geen fans mogen noemen. Ze zijn de kanker van het voetbal, ze gebruiken het voor hun idiote ideeën.’

De Griekse eerste minister wil dat alle georganiseerde fanclubs gesloten worden. In de toekomst zou er slechts één officiële fanclub mogen zijn, die verbonden is aan de club. Voorts worden de bevoegdheden van de politie in de stadions uitgebreid en de controles verscherpt.

De bijeenkomst werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de vier grootste clubs in Griekenland: Panathinaikos, Olympiakos, AEK Athene en PAOK Saloniki. Mitsotakis riep de clubs op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en te strijden tegen hooliganisme.

Gewelddadige rellen

Het incident met bijzonder tragische afloop gebeurde vorige week maandag, in de aanloop naar het duel tussen AEK en Dinamo Zagreb, een heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League die dinsdag moest plaatsvinden. Het kwam tot gewelddadige rellen tussen de ultra’s van beide ploegen. Daarbij vielen minstens zes gewonden. Een man, die meerdere messteken kreeg, waarvan een in de slagader van de bovenarm, werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar bezweek aan zijn verwondingen. Daarop werden 94 Kroatische hooligans van Dinamo Zagreb vorige week woensdag voorgeleid bij het openbaar ministerie en werden van hen DNA-stalen afgenomen.

De heenwedstrijd in Athene werd door Uefa afgelast en verplaatst naar 19 augustus. Dinsdag won AEK de tweede wedstrijd met 1-2 in Zagreb. Een van beide ploegen wordt de tegenstander van landskampioen Antwerp.