Haalde Alec Baldwin dan toch trekker over bij dodelijk schietincident? Nieuw forensisch rapport zaait twijfel

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin wordt misschien opnieuw aangeklaagd voor het dodelijke schietincident op de set van de film ‘Rust’. Uit een nieuw forensisch rapport blijkt dat het wapen waarmee de dodelijke kogel werd afgeschoten alleen had kunnen afgaan als de trekker was overgehaald.

Bij het schietincident op de set van de western ‘Rust’ in oktober 2021 kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven toen acteur Alec Baldwin aan het oefenen was met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. De 65-jarige acteur heeft zelf meermaals gezegd dat hij de trekker nooit heeft overgehaald. De wapenexperts Lucien Haag en Mike Haag zeggen nu dat de trekker bewust moet zijn overgehaald.

Het is onduidelijk hoe de echte munitie op de set terecht is gekomen. Baldwin heeft altijd ontkend schuld te hebben aan het fatale ongeluk. Hij werd in januari beschuldigd van onvrijwillige doodslag samen met de jonge wapenmeester Hannah Gutierrez-Reed, maar de zaak tegen de acteur werd in april geseponeerd. Het Openbaar Ministerie had toen aangekondigd dat het onderzoek naar de zaak zou worden voortgezet. De omgeving van Baldwin wou geen commentaar geven op de nieuwe openbaringen.