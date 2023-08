Woedende menigte in Pakistan valt kerken aan

In Pakistan heeft een woedende menigte meerdere kerken aangevallen nadat een christelijke familie beschuldigd was van blasfemie.

Volgens veiligheidsbronnen trokken woensdag honderden mensen, gewapend met stokken en stenen, door een christelijke wijk in de stad Jaranwala, in de provincie Punjab. Ze beschuldigden minstens twee christenen van het onteren van de koran, het heilige schrift van de islam. Wat de twee precies zouden hebben gedaan, is onduidelijk.

De Pakistaanse bisschop Azad Marshall riep de politie op tot actie. ‘Terwijl ik dit schrijf, wordt een kerkgebouw in brand gestoken. Bijbels worden ontheiligd en christenen worden gemarteld en lastiggevallen nadat ze valselijk zijn beschuldigd van het schenden van de koran’, verklaarde Marshall op X, het vroegere Twitter.

Blasfemie is een gevoelige kwestie in Pakistan en de beschuldigden zijn vaak het doelwit van extremistische moslimgroeperingen. Het komt ook voor dat mensen doodgeschoten, levend verbrand of doodgeknuppeld worden. Mensenrechtenactivisten hekelen dat de beschuldiging vaak gebruikt wordt tegen religieuze minderheden.