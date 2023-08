Engeland rekent af met gastland Australië en speelt zondag finale tegen Spanje

Als favoriet voerde Engeland meteen de druk op in de beginfase, maar het was wel Australië dat de eerste kans liet optekenen. Sterspeelster Sam Kerr kwam oog in oog met doelvrouw Earps, maar de spits schoot de bal in de handen van de Engelse sluitpost. Een minuut later antwoordde Engeland al via Stanway, maar ook de Australische doelvrouw Arnold was bij de les.

Halverwege de eerste helft kwamen de Australische vrouwen meer en meer opzetten, Engeland kwam een paar keer goed weg. Maar het waren wel de Lionesses die voor de voorsprong zorgden, tien minuten voor rusten. Russo draaide zich knap weg in de korte ruimte en zag Ella Toone vrij staan. De aanvallende middenvelder twijfelde geen moment en krulde de bal in de rechterhoek. Doelvrouw Mackenzie Arnold had geen verhaal, 0-1 voor Engeland. Meteen ook de ruststand.

Wie anders dan Sam Kerr?

Na de pauze moesten de Matilda’s alles op alles zetten in de hoop terug te keren. Engeland begon het best aan de tweede helft, maar op het uur zette sterspeelster Kerr het bomvolle stadion helemaal op zijn kop. Op haar eentje worstelde ze zich langs twee Engelse verdedigers, om dan verwoestend uit te halen in de linkerhoek. Prachtige goal, alles te herdoen.

Na de gelijkmaker was het vooral Engeland dat aasde op een nieuwe voorsprong. Nog geen tien minuten na de treffer van Kerr was het dan ook prijs. Lauren Hemp profiteerde van een foutje van de Australische verdediger Ellie Carpenter en werkte koelbloedig af. Opnieuw 1-2 voor de Engelse dames, de finale was in zicht.

Engeland maakt het af

Australië probeerde met de moed der wanhoop een nieuwe goal uit de brand te slepen. Tien minuten voor tijd kwam het heel dicht. Eerst was Kerr met een kopbal dicht bij de gelijkmaker, waarna Vine uithaalde en de Engelse doelvrouw loste. Gelukkig voor haar kon de Engelse verdediging de bal wegwerken.

Net niet voor Australië dat meteen daarna het deksel op de neus kreeg. Na een storm aan gemiste kansen van Australië, was het Alessia Russo die de partij in een beslissende plooi legde. Na een prachtig no-look passje van Hemp, stond de Engelse spits op de juiste plek om Engeland richting de finale te schieten.

In die finale neemt Engeland het zondag op tegen Spanje, dat gisteren in het slot afrekende met Zweden. Zaterdag speelt Australië de kleine finale tegen Zweden voor de derde plek.