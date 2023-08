Samen met de fotografie-opleidingen van het KASK (Gent), ESA le 75 (Sint-Lambrechts-Woluwe) en LUCA School of Arts (Sint-Lukas Brussel) selecteerde de beeldredactie enkele eindwerken van kersverse Masters. Eindwerken die wij jullie willen tonen, iedere week in juli en augustus, omdat ze iets zeggen over waar jongeren vandaag mee bezig zijn. Vandaag ‘L’intranquille’, van ESA le 75 -studente Pauline Arnould.

Tijdens een verblijf in het buitenland werkte Pauline Arnould aan haar reeks ‘L’intranquille’. De reeks kan gezien worden als een dagboek dat haar emoties visualiseert. De innerlijke leefwereld is dan ook het enige onderwerp binnen haar reeks. Arnould wil de beelden voor zichzelf laten spreken en de interactie met de kijker – hoe u haar beelden interpreteert – maakt een belangrijk deel uit van het geheel. De enige context die ze aanreikt is een gedicht. Maar ook dat heeft geen verklarende functie, u mag het als een extra beeld beschouwen, een stukje van het verhaal dat u als kijker mag invullen. Want vergis u niet, periode noch plaats zijn relevant voor het verhaal. Ontdaan van al zijn gelaagdheden komt ze terug op de kern van wat voor haar kunst is: een wisselwerking van emoties.

L’intranquille

L’histoire commence par un poème adressé à un lieu.

‘Toi, tu es généreuse

Tu me lègues un soleil aux mains tendres

Tu m’accueilles entre tes murs vacarme et tes oranges

Tu me laisses me vautrer sur tes collines rochers,

tes immeubles mélanges

Toi, tu veilles sur mes allers-retours

Entre les vêtements de fille et les vêtements de

garçon

Entre l’élan et la gueule de bois

Quand, la nuit, sur la piste de danse, mes jambes

triplent de taille

Et que, au matin, l’immensité de mes draps

me donne le vertige

Toi, tu prends mon corps entre tes branches

Mon corps piquant et agité

Mon corps repli, mon corps amulette

Mon corps qui dévore le refus

Et le digère à l’ombre de tes feuilles vertes en

décembre

Toi, tu me pardonnes mes yeux mi-clos

Mon incapacité à trouver les mots pour te raconter

Tu me laisses timidement te regarder

Et faire de tes détails des images totems.’