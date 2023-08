Analist Franky Van der Elst ziet extreme make-over bij Rode Duivels: ‘Zou raar zijn als Lukaku wordt opgeroepen’

Als bondscoach Domenico Tedesco straks zijn selectie bekendmaakt voor de interlands in Azerbeidzjan (9 september) en Estland (12 september) zal die in niets meer lijken op de selectie voor het WK, niet eens tien maanden geleden. Van de as Courtois-Alderweireld-Witsel-De Bruyne-Hazard-Lukaku blijft niets meer over. Hoe moet Tedesco dat oplossen? Analist en viervoudig WK-ganger Franky Van der Elst steekt een handje toe.