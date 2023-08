Energie goedkoper in België dan in buurlanden

De prijs voor elektriciteit en zeker voor aardgas in België blijft duidelijk goedkoper dan bij de buren, met uitzondering van de stroomprijs in Frankrijk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale energiewaakhond Creg.

Uit de cijfers van de energieregulator blijkt dat de gemiddelde jaarfactuur voor een Belgisch huishouden in augustus voor elektriciteit uitkwam op 1.170 euro. Dat is minder dan in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Alleen Franse huishoudens zijn goedkoper af, met een gemiddelde jaarfactuur van 930 euro. Dat komt omdat de stroomprijs in Frankrijk sterk gereguleerd is.

Voor aardgas bedraagt de gemiddelde jaarfactuur voor een Belgisch huishouden in augustus 1.284 euro. Dat is veruit het goedkoopst van alle buurlanden.

Dat huishoudens in België het goedkoopst af zijn - met uitzondering van stroom in Frankrijk - komt omdat de prijzen rechtstreeks worden geïndexeerd op de groothandelsmarktprijzen en dus sneller dalen dat in het buitenland, zo legt de Creg uit. ‘België is de meest geliberaliseerde markt met zeer weinig interventie op prijszetting en met retailprijzen die zeer snel de evolutie van de groothandelsprijzen volgen’, klinkt het bij de energiewaakhond. Via de sociale tarieven is er wel interventie op de prijszetting.