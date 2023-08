Amateurbeelden opgedoken: veroorzaakten hoogspanningslijnen bosbranden op Hawaï?

De eerste natuurbranden op Hawaï zijn wellicht ontstaan door geknakte elektriciteitskabels. Dat blijkt uit nieuwe video’s die gemaakt zijn op het moment dat de branden ontstaan zijn. Dat schrijven The Washington Post en de New York Times.

Het gaat om twee verschillende branden waarbij kapotte hoogspanningslijnen de buurt in lichterlaaie zetten. Het eerste incident vond plaats op 7 augustus, de dag dat de branden begonnen, in het oosten van het eiland. Het andere vond een dag later plaats nabij de zwaar getroffen kuststad Lahaina in het westen van het eiland.

De oorzaak van de branden, waarbij meer dan 100 mensen omkwamen, wordt onderzocht. Uit gerechtsdocumenten blijkt dat bewoners van de verwoeste badplaats Lahaina het energiebedrijf Hawaiian Electric verantwoordelijk stellen voor de branden. Ondanks waarschuwingen van de Nationale Weather Service dat de sterke wind de elektriciteitslijnen zou kunnen beschadigen en zo bosbranden veroorzaken, werd de stroomvoorziening niet preventief uitgeschakeld. De aandelen van het bedrijf zijn intussen gekelderd.