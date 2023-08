Kwart minder auto’s in centrum Brussel

Op 16 augustus 2022 werd het nieuwe circulatieplan Good Move ingevoerd in het centrum van Brussel. Een jaar later is de autodruk met 27 procent verminderd. Het aantal fietsers ging met ruim een derde omhoog.

Er werden drie tellingen georganiseerd: een in oktober 2021 (tien maanden voor de invoering van het plan), een op 8 november 2022 en een op 23 juni 2023. De metingen gebeurden tussen 8 en 9 uur ’s morgens en 17 en 18 uur ’s avonds.

Tussen oktober 2021 en juni 2023 verminderde het gemotoriseerd verkeer met 27 procent. Voor de kruispunten van de invalswegen met de Kleine Ring bedroeg die daling gemiddeld 20 procent, met uitschieters aan IJzer (-54 procent) en de Diksmuidelaan (-61 procent).

Binnen de Vijfhoek daalde het verkeer met 30 procent. De grootste daling werd opgetekend in de Dansaert- en de Vrijheidswijk, en de wijk rond het Centraal Station.

Opvallend: ook in de Dansaertstraat zelf daalde het aantal auto’s, terwijl die invalsweg in eerste instantie net meer auto’s te slikken kreeg. ‘Daar was inderdaad een probleem’, zegt schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt (Groen), ‘maar dat had deels te maken met de (nu afgelopen) werken aan de Troontunnel, even verder op de Kleine Ring.’ De reistijd op de Kleine Ring is trouwens gelijk gebleven, ook al wordt het doorgaand verkeer nu daarlangs gestuurd, in plaats van door de woonwijken.

Wel is er een (minieme) toename van het autoverkeer in de Marollen, en op 9 van de 35 invalswegen.

Meer fietsers

Tegelijk gaat het aantal fietsers fors omhoog. Tussen oktober 2021 en juni 2023 werden 36 procent meer fietsers geteld. Die stijging zet zich zowel op de Kleine Ring, waar het fietspad nu bijna volledig rond is, als binnen de Vijfhoek.

‘De cijfers zijn beter dan verwacht, zowel qua daling van het transitverkeer, als wat betreft de explosie van het aantal fietsers’, reageert een enthousiaste Dhondt. ‘Deze cijfers bevestigen het gevoel dat heel veel Brusselaars nu hebben: dat het centrum rustiger en aangenamer is, met nieuwe wijkjes en horecazaken die daarvan profiteren.’

Deze tellingen zijn maar één onderdeel van een ruimere evaluatie, die dit najaar plaatsvindt. Dan worden ook de geluidsoverlast, de reistijden verkeersveiligheid mee opgenomen.