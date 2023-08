Ronde-helper voor Remco Evenepoel

Landa heeft ervaring te over in grote rondes - hij nam er al aan negentien deel - en kan een handige hulp zijn voor kopman Remco Evenepoel bergop. ‘Ik ben erg enthousiast om bij Soudal Quick-Step te gaan koersen’, reageert hij. ‘Het is een ongelooflijk team waar ik altijd veel respect voor heb gehad. Van buitenaf was ik altijd onder de indruk van hoe de renners de gelederen sluiten in allerlei situaties en hoe ze altijd hun kopman steunen.’

‘Ik ben blij en gemotiveerd voor deze nieuwe uitdaging en om Remco te steunen in zijn doelen. Ik zal met veel ervaring neerstrijken, vooral in de grote rondes waar ik in het verleden meerdere keren voor het podium heb gestreden of anderen heb helpen winnen. Ik wil de komende seizoenen het beste van mezelf geven, ik ben ervan overtuigd dat ik Remco veel kan helpen en tegelijkertijd heb ik er alle vertrouwen in dat als ik de kans krijg, ik zelf voor een goed resultaat kan gaan’, besloot Landa.

Patrick Lefevere, ceo van Soudal Quick-Step, is tevreden met de komst van de Spanjaard die in het verleden voor Movistar, Sky en Astana koerste. ‘We kennen Mikel al een lange tijd, hij tekent steeds vooraan present op de zware beklimmingen van de grote rondes. We geloven dat hij de juiste man is om onze ploeg te versterken nu we geleidelijk onze aandacht verleggen naar het algemeen klassement. We kijken uit naar wat hopelijk twee sterke en succesvolle seizoenen zullen worden.’