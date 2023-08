Minstens 17 soldaten gedood bij aanval in Niger aan grens met Mali

In Niger zijn bij een vermoedelijk jihadistische aanval aan de grens met Mali zeventien soldaten om het leven gekomen. Dat meldt het Nigerese ministerie van Defensie in Niamey.

Een patrouille van de gewapende Nigerese strijdkrachten is dinsdagnamiddag tussen Boni en Torodi het slachtoffer geworden van ‘een terroristische hinderlaag’ in de buurt van Koutougou, aldus het ministerie in een communiqué. Koutougou ligt in de regio Tillabéri, in de zogeheten driegrenzenzone tussen Niger, Mali en Burkina Faso, waar al talrijke jihadistische aanslagen zijn gepleegd.

De voorlopige slachtofferbalans staat volgens de autoriteiten op zeventien gedode soldaten en twintig gewonden, waarvan zes personen er erg aan toe zijn. Het leger voegt er aan toe dat er ook meer dan honderd aanvallers werden uitgeschakeld.

Het gaat om de dodelijkste aanval sinds de staatsgreep in Niger op 26 juli, waarbij president Mohamed Bazoum door het leger werd afgezet. De militairen verwezen onder andere naar de verslechterde veiligheidssituatie in het land als reden voor de coup.