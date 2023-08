Geen treinen tussen Landen en Leuven na dodelijk ongeval

Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Landen en Leuven in beide richtingen. De oorzaak is een aanrijding tussen een trein en een auto aan een overweg in Neerwinden. De chauffeur van de wagen kwam daarbij om het leven.

Aan de overweg aan de Kraanbeekstraat in Neerwinden kwam het dinsdagavond rond 23.45 uur tot een aanrijding. De chauffeur van de wagen, volgens VRT NWS een man van 59, overleefde de aanrijding niet.

Politie en parket onderzoeken de omstandigheden van het ongeval. De overweginstallatie functioneerde normaal, zegt spoornetbeheerder Infrabel.

‘De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk’, zegt Frédéric Petit van Infrabel. ‘We weten niet of de auto in panne is gevallen of zich heeft vastgereden. De treinbestuurder heeft een noodstop proberen uitvoeren, maar een aanrijding was niet te vermijden.’

De ongeveer 80 reizigers van de trein werden afgelopen nacht geëvacueerd met bussen. De auto moet nog worden getakeld.

Vervangbussen

De reizigers kunnen in beide richtingen gebruikmaken van vervangbussen. De treinen vanuit Hasselt naar Leuven worden omgeleid via Diest/Aarschot.

De trein is beschadigd en zal waarschijnlijk moeten worden weggesleept en er zou ook schade zijn aan de spoorinfrastructuur.

Wanneer de treinen tussen Landen en Leuven weer zullen rijden, is dus moeilijk in te schatten, aldus Infrabel.