Wisselvallig maar warm

Woensdag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, wisselend bewolkt met soms ook mooie zonnige perioden. In het oosten en het zuidoosten is er kans op enkele buien.

De maxima schommelen van 21 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 26 graden in de Kempen. De wind wordt zwak tot matig. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het in het noordwesten droog met opklaringen. Elders kunnen er zich nog buien ontwikkelen met ten zuiden van Samber en Maas kans op onweer. Tegen het eind van de nacht is er hier en daar opnieuw lage bewolking mogelijk. De minima liggen tussen 14 en 17 graden schommelen bij een zwakke tot matige wind.

Donderdagochtend is er eerst kans op lokale lage wolken. Overdag wisselen opklaringen af met wolkenvelden waaruit enkele lokale buien vallen. De maxima schommelen van 22 tot 26 graden. Er waait een zwakke tot matige wind.

Vrijdag zijn er brede opklaringen en wolken. Op het einde van de dag neemt de bewolking vanaf het westen toe en vrijdagavond en ­-nacht is er een toenemende kans op buien, mogelijk met (stevig) onweer. Het wordt warm bij maxima van 25 graden in de Hoge Venen tot 30 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig.

Zaterdag is het wisselend tot plaatselijk soms zwaarbewolkt met in de loop van de dag meer opklaringen. Er vallen over het noorden nog enkele lokale buien, maar het blijft vaak ook droog. We halen maxima van 24 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden in het centrum. Er waait een matige wind.

Zondag is er eerst kans op ochtendgrijs. Daarna wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. De maxima veranderen maar weinig en schommelen tussen 23 en 29 graden. Het wordt zeer rustig met een zwakke wind.