Duizenden Vlaamse huurders lopen forse belastingkorting mis - Dodental Hawaï loopt op tot boven 100

1. Duizenden Vlaamse huurders lopen forse belastingkorting mis

Net als eigenaars hebben ook huurders recht op een vermindering van de onroerende voorheffing, een mysterieuze tegemoetkoming waar haast niemand het bestaan van kent. ‘Dit soort koterijen ondergraaft onze welvaartsstaat.’ Lees meer

2. Dodental Hawaï loopt op tot boven 100

Het dodental van de bosbranden die vorige week delen van het Hawaïaanse eiland Maui verwoestten, is gestegen tot 101. Dat heeft gouverneur Josh Green van de Amerikaanse staat dinsdag (lokale tijd) gezegd tegen CNN. Lees meer

3. Volgens Noord-Korea vluchtte Amerikaanse soldaat voor racisme in leger

Pyongyang heeft gezegd dat de Amerikaanse soldaat die vorige maand zonder toestemming Noord-Korea binnenkwam, asiel wil aanvragen in het land. De 23-jarige soldaat Travis King zou ‘negatieve gevoelens’ hebben tegenover het Amerikaanse leger, vanwege de ‘onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie’ die hij er zou hebben ervaren. Het is de eerste keer dan Pyongyang bevestigt dat de soldaat in het land is. Lees meer

4. Vanaf vandaag hinder bij grote renovatiewerken viaduct van Vilvoorde

De renovatie van het viaduct van Vilvoorde is gestart en veroorzaakt vanaf vandaag verkeershinder. Acht jaar lang, tot 2031, wordt een van de belangrijke verkeersaders van ons land het decor van wegenwerken. Dat belooft een zware dobber te worden voor de automobilisten. Lees meer