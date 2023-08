Noord-Korea zegt dat soldaat VS die grens overstak asiel wil aanvragen

Ook zou de 23-jarige soldaat Travis King ‘negatieve gevoelens’ hebben tegenover het Amerikaanse leger, vanwege de ‘onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie’ die hij er zou hebben ervaren. Het is de eerste keer dan Pyongyang bevestigt dat de soldaat in het land is.

Op 18 juli stak King zonder toestemming de gedemilitariseerde zone (DMZ) over, die de twee Korea’s scheidt. Beide landen zijn officieel nog altijd in oorlog sinds een conflict in de jaren 50. Niet lang voor zijn geruchtmakende actie had King twee maanden vastgezeten in een Zuid-Koreaanse gevangenis.

King gaf toe dat hij Noord-Korea illegaal was binnengedrongen, meldden staatsmedia dinsdag, onder verwijzing naar een onderzoek naar de gebeurtenissen door Pyongyang. Volgens het Noord-Koreaanse onderzoek bekende de soldaat dat hij het land was binnengekomen ‘omdat hij een slecht gevoel had bij de onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie binnen het Amerikaanse leger’, aldus staatspersbureau KCNA.

King zocht asiel in Noord-Korea of een derde land ‘en zei dat hij teleurgesteld was in de ongelijke Amerikaanse samenleving’, meldde KCNA. Hoe het met King gaat blijft onduidelijk, vragen daarover vanuit Washington worden door het Noord-Koreaanse regime niet beantwoord. Gevreesd wordt dat hem in Noord-Korea een lange opsluiting en slechte behandeling wacht.

De zaak doet denken aan die van de Amerikaanse student Otto Warmbier, die in Noord-Korea werd veroordeeld omdat hij in december 2015 een propagandaposter zou hebben gestolen. Warmbier overleed in juni 2017 op 22-jarige leeftijd nadat hij, na anderhalf jaar in gevangenschap, in comateuze toestand weer naar de VS werd gevoerd.