Dodental Hawaï loopt op tot boven 100

De aangetroffen lichamen zijn dusdanig ernstig verbrand dat tot nu toe slechts vier van de doden konden worden geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken, aldus Green. Eerder zei Green dat hij verwacht dat het dodental de komende tien dagen nog zal verdubbelen.

De natuurbranden op Maui hebben de badplaats Lahaina bijna volledig verwoest. De stad, die ongeveer 12.000 inwoners telde, lijkt wel platgebombardeerd. Honderden gebouwen zijn in de as gelegd.

De honden die speuren naar lichamen in de stad moeten nog grote gebieden doorzoeken. De meeste lichamen die al werden aangetroffen, werden gevonden bij of in de oceaan, aldus de gouverneur. Tientallen mensen vluchtten naar de zee om te ontsnappen aan de vlammen.

Volgens de gouverneur zijn nog 1.300 mensen vermist. Dat aantal daalt geleidelijk aan nu de communicatie op het eiland stilaan wordt hersteld en mensen hun naasten kunnen lokaliseren. De politie vraagt aan de naasten van de vermisten om een DNA-test te doen om de lichamen te kunnen identificeren.

De Amerikaanse president Joe Biden wil snel naar Hawaï reizen om het rampgebied te bezoeken. ‘Mijn vrouw Jill en ik zullen zo snel mogelijk naar Hawaï reizen’, kondigde Biden dinsdag (lokale tijd) aan tijdens een toespraak in Milwaukee. Hij zei echter dat hij niet in de weg wilde lopen of het herstelwerk daar wilde verstoren. In de tussentijd, zei hij, wil hij er daarom voor zorgen dat de inwoners van Maui de steun krijgen die ze nodig hebben. ‘Alles wat ze nodig hebben, zullen ze krijgen’, beloofde de Democraat.

Biden had de bevolking van Hawaï twee dagen na het uitbreken van de branden rampenhulp van de overheid toegezegd. Volgens overheidsbronnen zijn er nu bijna 500 medewerkers ter plaatse.

De omstandigheden van de meest dodelijke brand in de Verenigde Staten in meer dan een eeuw blijven onduidelijk. De oorzaak is nog niet bekend en de bevolking werd er volledig door verrast. Officiële alarmberichten via de televisie, de radio en per telefoon zijn voor veel inwoners onnuttig gebleken omdat het netwerk verstoord was en veel huishoudens zonder elektriciteit zaten. De alarmsirenes zijn niet afgegaan.

Er is een onderzoek opgestart naar het beheer van de ramp.