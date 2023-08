De koffer van Noa Tambwe Kabati: ‘Ik word graag bespeeld als kijker’

Elke week vragen we welke cultuurproducten iemand deze zomervakantie in de koffer stopt. Vandaag: acteur Noa Tambwe Kabati.

Helemaal uit het niets kwam hij niet, maar door zijn glansrol als Thierry in de film Nowhere leerde het grote publiek Noa Tambwe Kabati (22) vorig jaar pas echt kennen.‘Het was een vervullend jaar’, vertelt hij, ‘maar ook mijn zomer zit alweer vol. Ik heb een klein rolletje in Tweede zit, een serie van Sputnik Media, en verder heb ik ook een grotere rol in een nieuwe serie die voorlopig Assisen heet. Dat project zal mijn hele zomer innemen, al hoop ik ook nog zelf een reis te maken. Dat heb ik nodig om even tot rust te komen.’ (Dit artikel verscheen op 11 juli 2022, red.)

Noa Tambwe Kabati

Plaat: Tyrone Marcio - Simpele ziel

‘Simpele ziel is een ongelooflijk mooie plaat met een unieke sound. Marcio hanteert de r&b van de jaren 90, maar steekt die met zijn zachte stem en Nederlandse teksten in een nieuw jasje. Bovendien maakt hij zijn beats ook helemaal zelf. Hij zingt over eenvoudige dingen, maar licht ze op een gesofisticeerde manier toe met wat ik ‘nieuwe zinnen’ noem. Hij legt op een specifieke manier uit hoe hij van iemand houdt, hoe hij iemand terug wil of hoe hij iemand mist. Dat waardeer ik enorm: mensen die op nieuwe manieren een verhaal kunnen vertellen. Het is zo’n album dat je van voor naar achter en binnenste buiten beluistert.’

Serie: ‘Westworld’, seizoen 4

‘Het nieuwe seizoen van Westworld loopt sinds enkele weken en ik ben er wild van. Het is een erg mooie serie met een waanzinnig goed geschreven verhaal. Zo’n reeks waarbij je continu gefocust moet zijn, daar hou ik wel van. Ik word als kijker graag bespeeld en heb er geen probleem mee om diep te moeten nadenken over een scene of een aflevering enkele keren te bekijken. Het menselijke bewustzijn is altijd een boeiend onderwerp om over te praten, maar de manier waarop Westworld het aanpakt, is niet normaal. Ook de thematische switch die doorheen de seizoenen gemaakt is, van een westernwereld naar iets futuristisch, was een voltreffer.’

Boek: Franz Kafka - ‘Het proces’

‘Tot vorig schooljaar las ik eigenlijk nooit. Maar binnen mijn studie Drama heb ik heel veel boeken en theaterteksten moeten lezen. Ik ben regelmatig omvergeblazen, zo heb ik de leesmicrobe te pakken gekregen. Het boek waarin ik nu mijn tanden ga zetten, is een klassieker, waarover ik van vrienden enkel lof hoorde: Het proces van Franz Kafka. Ik ben nog maar vier bladzijden ver en mijn hoofd kraakt al door Kafka’s schrijfstijl. Maar het is leuk dat ik er moeite voor moet doen. Ik vind het fascinerend hoe mensen met woorden een bepaald gevoel van zwaarte of lichtheid kunnen overbrengen. Ik wil het gewoon op me af laten komen en ben erg benieuwd wat dit boek met me zal doen.’

Dit artikel verscheen op maandag 11 juli 2022.