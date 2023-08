Condroz Rally geschrapt na dodelijk ongeval vorig jaar

De Condroz Rally zal dit jaar niet doorgaan. Dat hebben de organisatoren van het Belgisch rallykampioenschap maandag bekendgemaakt. Vorig jaar kwamen tijdens de rally een 16-jarig meisje en een 18-jarige jongen om bij een ongeval. Een rallywagen raakte van het parcours af en belandde in een groep toeschouwers.

‘De tragedie die zich heeft voorgedaan tijdens de vorige editie van de Condroz Rally heeft tot veel discussie geleid’, klinkt het in een persbericht. ‘Maanden geleden werd hard gewerkt aan de voorbereiding van de editie van 2023 en alle vergunningen werden afgeleverd. Maar tegelijkertijd werd het evenement ook intern in vraag gesteld.’ De organisatie is er uiteindelijk niet uitgeraakt. In samenspraak met RACB Sport is besloten om de 49ste editie van de Condroz Rally niet te organiseren in november 2023. (fdb, blg)