Belgen rijkste mensen ter wereld

De gemiddelde Zwitser heeft maar liefst 685.230 dollar in zijn bezit. Daarmee zijn Zwitsers gemiddeld de rijkste mensen in de wereld, gevolgd door de inwoners uit de Verenigde Staten en Hongkong.

België komt ook bovenaan de lijst rijkste landen uit. Met 249.040 dollar (228.180 euro) per volwassene, inclusief vastgoed, heeft België van alle landen het hoogste mediane vermogen – waar de ene helft van de inwoners onder en de andere helft boven zit. België telt dus relatief veel vermogende mensen. De rijkdom zit niet geconcentreerd in de handen van een kleine groep zeer vermogenden.

Dat blijkt dinsdag uit het jaarlijkse rapport van Credit Suisse en UBS. Daaruit blijkt ook dat voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 het wereldwijde private vermogen vorig jaar is geslonken.

Volgens de studie van de Zwitserse banken is het private nettovermogen in 2022 met 2,4 procent of 11.300 miljard dollar gekrompen. Zo blijft er wereldwijd nog 454.400 miljard dollar over.

‘De vermogensontwikkeling bewees bestand te zijn tegen de coronacrisis’, lichtte Nannette Hechler-Fayd’herbe van Credit Suisse toe. ‘De inflatie, de stijgende rente en de depreciatie van nationale munten hebben in 2022 een ommekeer veroorzaakt.’ Ook verliezen op aandelen en de oorlog in Oekraïne spelen een rol.

Het verlies aan rijkdom laat zich volgens het rapport vooral voelen in Noord-Amerika en Europa, waar in totaal 10.900 miljard dollar verloren ging. Latijns-Amerika ging er dan weer 2.400 miljard dollar op vooruit. (hd, blg)