Johnathan Blake: drummer, componist, familieman

JOHNATHAN BLAKE Passage Blue Note

Net zoals Brian Blade en Tyshawn Sorey is Johnathan Blake niet alleen drummer, maar ook componist en bandleider. De liefde voor jazz kreeg hij met de paplepel van zijn vader John Blake, aan wie deze plaat is opgedragen. Vader Blake, overleden in 2014, was violist en speelde nog aan de zijde van grootheid McCoy Tyner. Zijn stuk ‘Passage’, het titelnummer van deze plaat, doet een beetje aan Tyner denken.

Deze band telt met Immanuel Wilkins (altsax), Joel Ross (vibrafoon), David Virelles (piano) en Dezron Douglas (bas) niets dan toppers. Geen wonder dat u prima moderne jazz te horen krijgt – sterk, maar nooit zwaar op de hand. Zoals ‘Muna & Johna’s playtime’, opgedragen aan Blakes kinderen, een speels nummer waarin Virelles synthesizer speelt, erg ongewoon voor hem. In ‘Tiempos’ speelt de band zowaar een tango; ‘A slight taste’ is hoekig en percussief – straf hoe Blake de band voortstuwt. Net als voorganger Homeward bound is Passage er eentje voor de eindejaarslijstjes. (pdb)