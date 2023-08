Rhiannon Giddens zoekt kruispunten in muziek

RHIANNON GIDDENS You’re the one Nonesuch

In mei won Rhiannon Giddens (46) een Pulitzerprijs voor een opera en daar is ze alweer met een album: voor het eerst schreef ze alle songs zelf en gebruikt ze een elektrische band, inclusief blazers. Verder blijft ze zichzelf: ze zoekt naar kruispunten in de muziek die ze als symbool ziet voor ons samenleven.

De songs zijn volwassen oefeningen in uiteenlopende stijlen als sixties soul, zydeco, funky pop en country, wat wennen is voor wie vertrouwd is met haar eerdere albums, die traditionals creatief actualiseerden. Giddens, voor wie het een levenstaak is het verleden van de zwarte muziek in de VS tot erfgoed op te waarderen, schreef deze songs in de voorbije 20 jaar: ze gaan over haar kinderen, valse minnaars, interraciale liefde en het Amerikaanse gevangenissysteem. Ze is een van de beste zangeressen in de VS, op de piek van haar kunnen in fantastische songs als ‘Too little too late’, ‘Yet to be’ (met Jason Isbell) en het dreigende ‘Another wasted life’. Te beleven in de AB op 14 februari, mét band. (vpb)