Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

In de touwen (1)

‘Open VLD hangt in de touwen, er zijn collega’s van andere fracties die letterlijk zeggen: “Nu maken we die partij helemaal kapot”.’ Aan het woord is Goedele Liekens (Open VLD), van vele markten thuis. Ze prijkt op de cover van Dag Allemaal deze week, alwaar ze vanop haar zonnebedje mijmert over de toxische omgeving die de Wetstraat aan het worden is.

Glimlachend Latijn

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is nog op reis. Hij trok onder meer naar de Baltische staten. Vandaaruit verblijdt hij de Vlaming met selfies. Op de boot tussen Stockholm en Tallinn meldt hij in glimlachend Latijn dat de zee rustig is. In Riga maakt hij ons diets dat de televisietoren hem deed denken aan War of the worlds van H.G. Wells. En in Warschau stoot hij op een ‘economie in volle ontwikkeling in een land waar werken nog gewaardeerd wordt’. Geen wokies te bespeuren in (Noord)Oost-Europa. En dus doet De Wever zijn duimpje omhoog.

In de touwen (2)

Geen duimpje omhoog van Goedele Liekens voor de Wetstraat. ‘Je kan vanuit de politiek écht een steentje verleggen, maar het is hard werken in een keiharde wereld. Al die gemene opmerkingen. Collega’s die vriendelijk “Goedemiddag Goedele” zeggen, maar niet veel later de vreselijkste dingen over me tweeten. Dat ik denk: Really? Is dat dezelfde?’, zegt de politica in Dag Allemaal. ‘Politiek is een toxische omgeving en zeker nu de verkiezingen naderen, worden er afrekeningen gemaakt.’

Contactverbod

N-VA-politica Zuhal Demir lag dit verlengd weekend niet te mijmeren over de staat van de Wetstraat. Zij liet zich vrijwillig een enkelband aanmeten. Niet omdat ze meedeed aan een stadsspel, maar wel om de nieuwe enkelbanden te promoten die in Vlaanderen vanaf het voorjaar van 2024 in gebruik worden genomen. Die onder andere slachtoffers waarschuwen als een dader dicht in de buurt is. Demir liet zich zo’n band aanmeten als was het een muiltje van Assepoester, maar een Big Brother is watching you-gevoel loerde om de hoek.

In de touwen (3)

‘Kutwijf, hoer, oude heks, te dik, te dun, slechte moeder, domme geit ...’ Ziehier een greep uit het aanbod scheldwoorden dat Liekens online over zich heen krijgt sinds ze in de politiek is gestapt. Net daarom weet ze niet zeker of ze zich nog verkiesbaar stelt. Als het aan haar dochters ligt, wellicht niet. ‘Mama, je bent echt zot om deze job te blijven doen’, zeggen die. En geef ze eens ongelijk.