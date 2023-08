Voormalig ploegarts wielerteam Sky vier jaar geschorst voor overtreden dopingregels

Freeman kreeg al in december 2020 een voorlopige schorsing opgelegd. Zijn verbod op elke professionele activiteit gelinkt aan sport is nu doorgetrokken tot in december 2024. Het UKAD legde hem twee zaken ten laste: het bezit van testosteron, een verboden substantie in het wielrennen, en een (poging tot) vervalsing van een onderdeel van de dopingcontrole.

Het onderzoek startte in 2016 nadat UKAD informatie had binnengekregen omtrent een mogelijke inbreuk op de dopingwetgeving tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011, een rittenkoers in Frankrijk.

Erectiestoornis

Freeman erkende 18 van de 22 aanklachten tegen hem, maar niet de centrale aanklacht. Die ging over de bestelling van Testogel, een hormoonbehandeling die gebruikt wordt om symptomen te behandelen die optreden bij een gebrek aan testosteron.

Hij beweerde destijds dat het testosteron moest dienen om de erectiestoornis van voormalig ploegdirecteur Shane Sutton te behandelen, maar dat ontkende Sutton.

De affaire wierp een schaduw over de Britse nationale wielerploeg, een dominante kracht op de Olympische Spelen, en over de voormalige Sky-ploeg, in de jaren 2010 meermaals dominant in de Tour de France.

‘De beslissing bevestigt dat Richard Freeman de Britse dopingregels overtreden heeft’, verklaarde Jane Rumble, ceo van het UKAD. ‘De regels moeten garanderen dat iedereen bijdraagt aan de zuiverheid van de sport en dat alle atleten gelijkwaardig behandeld worden.’ (belga)