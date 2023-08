Beyoncé schaart zich openlijk achter Lizzo

‘I love you Lizzo’, riep Beyoncé. — © WireImage for Parkwood

‘Lizzo, I love you Lizzo!’, zo riep superster Beyoncé Knowles-Carter gisteren op het podium tijdens een optreden in de Amerikaanse stad Atlanta. Dat gebeurde toen ze het nummer ‘Break my soul (The Queens Remix)’ bracht. Daarin brengt ze traditioneel een resem ‘shout-outs’ aan zwarte, vrouwelijke artiesten, door hun namen te roepen.

In het verleden was Lizzo een van de namen die steevast voorbij kwamen. Maar sinds het schandaal losbrak over vermeend grensoverschrijdend gedrag van Lizzo was dat niet meer het geval. Op een eerder concert was Lizzo tijdens de shout-out niet meer te bespeuren en zei ze in de plaats die van Erykah Badu viermaal.

Gezien de timing, net na het losbarsten van de heisa rond Lizzo, werd dat door velen gezien als het publiekelijk afvallen van Lizzo. Maar Tina Knowles, de moeder van Beyoncé, stelde op Instagram dat die theorieën allemaal onzin waren en dat mensen er te veel in lazen. ‘Ze zei niet eens de naam van haar eigen zus’, stelde ze, verwijzend naar Solange Knowles. Haar naam zit normaliter ook in de shout-out, maar viel samen met die van Lizzo weg. Ook Kelly Rowland zat er toen niet tussen.

En door nu ‘Lizzo, I love you Lizzo’ te roepen geeft Beyoncé aan dat ze nog steeds aan de kant van de About damn time-zangeres staat. Het is ook niet de eerste keer, want een week geleden, tijdens een optreden in Washington D.C., was Lizzo’s naam er ook al opnieuw bij.

Lizzo werd afgelopen maand aangeklaagd door drie voormalige dansers die haar beschuldigen van seksuele intimidatie en het creëren van een vijandige werkomgeving. Daarna vielen andere ex-medewerkers hen bij. De heissa leidde ertoe dat een festival met Lizzo als headliner in de VS werd afgelast.