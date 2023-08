Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag: Veerle Nijs brengt met de online community De Boekenjagers in haar eentje meer dan 80.000 Vlaamse lezers samen. ‘Er zijn hier al koppeltjes ontstaan. En veel vriendschappen.’