Nieuwe enkelband waarschuwt slachtoffer van nabijheid dader

Een nieuwe generatie enkelbanden zal onder meer slachtoffers kunnen waarschuwen dat een dader te dicht in de buurt is. In de toekomst kunnen ze ook helpen om alcohol- en drugsgebruik te monitoren.

Vanaf het voorjaar van 2024 wordt er een nieuwe generatie enkelbanden van producent Allied Universal in gebruik genomen. Die werden dinsdag in Genk voorgesteld door Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA).

De nieuwe enkelbanden zijn onder meer voorzien van een slachtofferapplicatie die kan waarschuwen wanneer een dader in de buurt van het slachtoffer komt, of het verbod om in bepaalde gebieden te komen schendt. Dat kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij partner- of intrafamiliaal geweld. ‘Dit systeem wordt onder meer in Spanje intensief gebruikt bij zo’n 4.000 koppels’, legde Demir dinsdag uit in Genk.

Het systeem ondersteunt een door de rechtbank uitgesproken contactverbod. Als een dader dan toch in de buurt komt, dan kunnen zowel dader als slachtoffer gewaarschuwd worden via een telefoontje van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET). ‘Dat garandeert de slachtoffers meer gemoedsrust’, aldus Demir.

In de toekomst is zelfs drugs- en alcoholmonitoring mogelijk, en de technologie maakt het ook mogelijk om minderjarige delinquenten actief te volgen die buiten hun gemeenschapsinstelling hun schoolloopbaan afmaken. Zo kan er een duidelijker zicht ontstaan op de routes die ze van en naar school afleggen. ‘Dat is Big Brother-gedrag van de overheid, maar het is exact wat die jongeren nodig hebben’, reageerde Demir bij de VRT.

In 2023 kregen 1.300 meer mensen een enkelband dan in dezelfde periode in 2022. Verwacht wordt dat dit jaar tot 7.000 mensen onder elektronisch toezicht worden geplaatst. Aan de nieuwe generatie enkelbanden hangt een prijskaartje van 12 miljoen euro voor de komende vijf jaren.